La scuola etrusca di Cerveteri domenica 2 febbraio al teatro Lea Padovani di Montalto di Castro con il tradizionale spettacolo invernale

20 anni di attività: i festeggiamenti di Dimensione Danza a Montalto di Castro-

La scuola etrusca di Cerveteri Dimensione Danza 2000 presenta, domenica 2 febbraio, al teatro Lea Padovani di Montalto di Castro il tradizionale spettacolo invernale, al quale parteciperanno tutti i corsi , dalle più tenere mezze punte del Giocodanza alla Etruria Dance Company, vertice tecnico della formazione coreutica. Uno spettacolo fortemente sentito dall’associazione , in modo particolare in questo 2020, che coincide con il ventesimo anno di attività della scuola.

Proprio il ventennale sarà il sottile filo conduttore che accompagnerà tutta l’attività dell’anno accademico, che comincerà a snodarsi proprio da “Una magia di venti anni” , per raccontare la storia di questa scuola, delle allieve e allievi di ieri come delle allieve e allieve di oggi, comprese in due generazioni. Un traguardo importante che Alessandra Ceripa definisce di partenza e non di arrivo.

La raggiante direttrice artistica sottolinea: “la danza nella sua espressione artistico culturale è una colonna portante della nostra società, componente fondamentale nella formazione della giovane e del giovane. L’applicazione delle regole, il rispetto della tradizione, la ricerca dell’evoluzione applicativa ,sono stati alla base di questo periodo di venti anni, nel quale abbiamo contribuito a scrivere la storia della nostra città. Lo spettacolo di domenica comincerà a raccontare tutto questo.” Saremo, come spesso ci accade a Montalto di Castro, al Teatro Lea Padovani, per la concessione del quale ringrazio la sensibilità dell’amministrazione locale.”

La coreografa etrusca conclude con un sorriso “ sono venti anni che per i nostri spettacoli dobbiamo spostarci ,vista la cronica mancanza di un teatro o luogo adatto nella nostra città, ma continuiamo a sperare. “ E allora tutto pronto con le splendide coreografie di Alessandra Ceripa, Arianna Galassi, Stefano Capelli, Giulia Capoccia, Silvia Mantovani con un teatro già prenotato in ogni ordine di posti. Presenta Emanuele Castrucci. Service, video,audio luci della Promoservice di Antonio Pellegrini.