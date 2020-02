Condividi Pin 1 Condivisioni

Un progetto per insegnare ai bambini della scuola primaria come differenziare divertendosi

Fare Verde: “Giochiamo con le 3R: Raccolta-Riciclo-Riuso”-

Dopo i recenti successi ottenuti con il concerto per Sant’Antonio Abate e la manifestazione “IL MARE D’INVERNO”, il gruppo locale di Fare Verde continua incessantemente la sua azione nel territorio, in particolare, con il progetto di educazione ambientale “GIOCHIAMO CON LE 3 R : RACCOLTA – RICICLO – RIUSO” con lo scopo di imparare i bambini della scuola primaria a differenziare divertendosi.

Venerdi 31 gennaio, presso il teatro dell’Istituto DON MILANI, si è svolto l’incontro con le seconde classi delle sezioni B e C, le quali hanno mostrato partecipazione all’attività nella quale ha visto Valentina Flacchi, responsabile dell’iniziativa e chiarissima relatrice, dichiarare che: “non è mai troppo presto per coinvolgere i bambini nella tutela e nella valorizzazione del territorio che ci circonda ovviamente utilizzando strumenti didattici adeguati all’età.

I miei complimenti alle insegnanti per l’ottimo lavoro svolto, alla referente dell’istituto insegnante Nicoletta Romano”.

La Flacchi – precisa – che nei prossimi giorni l’evento interesserà anche alcune classi della scuola primaria dell’Istituto GALICE, che aderito al progetto.

Paolo Giardini – Presidente del gruppo locale – presente all’incontro, dichiara che il progetto oltre alle lezioni svolte in aula, prevede una visita all’isola ecologica, la partecipazione alla pulizia della spiaggia della marina in primavera e si conclude con una gara, con relativa premiazione, tra le classi della scuola primaria partecipanti, che ha come scopo di favorire la conoscenza dei diversi materiali dei rifiuti da differenziare e di formare i bambini alle differenze che esistono in termini di raccolta differenziata.



Associazione ambientalista FARE VERDE – Gruppo locale di Civitavecchia