10eLotto, vincite per 75mila euro a Roma e provincia

Da inizio anno le vincitedel 10eLotto complessive hanno superato quota 2,5 miliardi

Grande fortuna nel Lazio con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 26 agosto sono stati vinti complessivamente 75mila euro tra Roma e provincia. La giocata più ricca è stata registrata a Guidonia Montecelio, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50mila euro in piazza San Giovanni. A Capena, invece, una schedina con 7 Doppio Oro ha fruttato 15mila euro in via Tiberina. Infine, a Roma, in via di Torre Argentina, un altro 7 Doppio Oro ha portato a casa 10mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di 24,5 milioni di euro, mentre da inizio anno le vincite complessive hanno superato quota 2,5 miliardi.