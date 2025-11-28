Viabilità: Anguillara ringrazia la Città Metropolitana. Lavori Urgente su Via di Santo Stefano e Via Trevignanese

ANGUILLARA SABAZIA — Importanti novità sul fronte della manutenzione stradale e della viabilità per il territorio di Anguillara Sabazia, grazie alla stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Sindaco di Anguillara Sabazia e Vice Presidente del Consiglio di Città Metropolitana, Angelo Pizzigallo, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento pubblico alla Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia, per l’attenzione e la prontezza dimostrate nei confronti delle esigenze del comune.

Intervento Immediato su Via di Santo Stefano

Grazie all’intervento della Delegata Chioccia, è stata accolta la richiesta del Comune di operare con urgenza su Via di Santo Stefano (SP 4/b), una strada che necessitava da tempo di manutenzione straordinaria.

I lavori di ripristino si concluderanno nella giornata di domani, a cui seguirà il rispristino della segnaletica orizzontale, migliorando immediatamente le condizioni di sicurezza e percorribilità per i cittadini.

Via Trevignanese: Intervento Strategico nel Piano Opere

Pizzigallo ha inoltre sottolineato l’importanza di un altro passo fondamentale per il futuro della viabilità locale: l’inserimento del progetto relativo a Via Trevignanese nel Piano delle Opere Pubbliche della Città Metropolitana.

L’intervento è considerato strategico per la sicurezza e la viabilità dell’intera area. Il Sindaco esprime l’auspicio che i lavori per la riqualificazione di Via Trevignanese possano avere avvio tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, offrendo finalmente una risposta concreta e duratura alle esigenze della comunità.

“Continuiamo a lavorare insieme per migliorare la nostra città e tutto il territorio metropolitano, con impegno, collaborazione e senso di responsabilità,” ha concluso il Sindaco Pizzigallo, ribadendo l’importanza della sinergia tra enti per raggiungere obiettivi cruciali per la sicurezza dei residenti.