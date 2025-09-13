Ferri: “Accorgimento apportato per una sicurezza maggiore dei pedoni”

Via Fratelli Soprani a Cerveteri diventa a senso unico –

A partire da ieri, venerdì 12 settembre, è entrato in vigore il senso unico, con marcia consentita solamente in direzione via Fontana Morella in via Fratelli Soprani a Cerveteri.

“Un piccolo accorgimento della viabilità – spiega il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri – apportato sia per una sicurezza maggiore dei pedoni, in quanto la carreggiata è piuttosto stretta anche per via dei parcheggi consentiti su ambo i lati, sia per venire incontro ad alcune segnalazioni pervenuteci dai residenti della zona”.

“Ringrazio il Comando di Polizia Locale per aver lavorato all’istituzione della nuova viabilità – prosegue Ferri –, Comando che comunque in questi primi giorni con la nuova regolamentazione del traffico cercherà di essere presente sul posto per agevolare ed abituare gli automobilisti alla nuova segnaletica attiva”.

“Allo stesso modo, ringrazio l’ufficio manutenzioni del nostro Ente che ha operato con solerzia e rapidità per l’apposizione della dovuta segnaletica”, conclude.