Verso i 100 anni della Giornata Missionaria Mondiale: oggi la Veglia Interdiocesana a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Un traguardo storico e un invito a riscoprire la bellezza di essere uniti in Cristo e nella missione. La Giornata Missionaria Mondiale compie 100 anni e le diocesi unite di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia si preparano a celebrare questo importante anniversario con una Veglia Missionaria Interdiocesana, in programma per sabato 17 ottobre presso la parrocchia San Giuseppe di Santa Marinella.

Un appuntamento pensato come un cammino comunitario di preghiera, ascolto e condivisione, volto a rinnovare lo spirito missionario nel territorio.

Il Programma della Serata

L’incontro prenderà il via alle ore 19:00 con un primo momento dedicato al racconto e alla testimonianza. La Pastorale Giovanile proporrà una riflessione sulla figura e sull’eredità morale e spirituale di don Pino Puglisi, icona di testimonianza evangelica e coraggio. A seguire, spazio alle storie e ai ricordi dei viaggi promossi dal Centro Missionario Diocesano, con la voce diretta di chi ha vissuto l’esperienza del servizio sul campo.

Alle ore 20:30 avrà inizio la solenne Veglia Missionaria, presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Gianrico Ruzza. Tra i momenti centrali della celebrazione vi saranno il conferimento del mandato ai nuovi sacerdoti accolti nelle diocesi e la testimonianza diretta del missionario Carlo.

Un gesto di condivisione e memoria

In occasione di questo speciale centenario, tutti i partecipanti sono invitati a compiere un gesto simbolico ma dal profondo valore spirituale. Durante la liturgia verranno ricordati i missionari e le missioni che hanno segnato le vite delle persone della comunità. Chi lo desidera potrà portare con sé una fotografia, un oggetto significativo o una lettera: tutti questi segni verranno presentati insieme all’altare al momento dell’offertorio, come espressione di preghiera corale e gratitudine.

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