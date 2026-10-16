Pulmini in ritardo, stessa tariffa per una o due tratte e credenziali di ScuolApp ancora mancanti

Valcanneto, disagi nel trasporto scolastico. Le famiglie chiedono interventi al Comune

Le famiglie di Valcanneto chiedono al Comune di intervenire sui problemi del trasporto scolastico. Ritardi dei pulmini e difficoltà nella gestione degli orari di ingresso avrebbero spinto alcuni genitori a decidere di rinunciare al servizio. A riportare le criticità è un comunicato firmato da Giulia Del Sarto e Gianmarco Irienti, che richiama l’attenzione anche sulle tariffe e sul mancato accesso all’applicazione per seguire gli spostamenti dei mezzi.

Il problema si inserisce in una situazione di viabilità già difficile nelle ore di ingresso e uscita dalla scuola. Secondo quanto riportano i firmatari, la carenza di parcheggi nelle immediate vicinanze del plesso porta frequentemente le auto a fermarsi in doppia fila, aggravando il traffico. Un trasporto scolastico efficiente potrebbe contribuire a ridurre il numero di vetture e agevolare l’arrivo degli alunni. Da qui la richiesta di migliorare il servizio e, dove necessario, potenziarlo.

Un altro punto riguarda i costi. Secondo le segnalazioni delle famiglie, la tariffa mensile ammonta a 25 euro sia per chi utilizza il pulmino soltanto all’andata o al ritorno, sia per chi usufruisce di entrambe le corse. Alcuni genitori chiedono quindi di rivedere questa modalità, introducendo una differenziazione in base alle tratte effettivamente utilizzate. C’è poi la questione di ScuolApp, l’applicazione che consente di monitorare in tempo reale gli spostamenti del pulmino attraverso la geolocalizzazione GPS. A circa un mese dall’inizio delle lezioni, diverse famiglie segnalano di non avere ancora ricevuto le credenziali di accesso. Non possono quindi utilizzare lo strumento per organizzare l’attesa e conoscere eventuali ritardi o anticipi nell’arrivo dei figli.

“L’obiettivo non è mettere in discussione l’importanza del trasporto scolastico, ma chiedere che venga garantito un servizio realmente funzionale alle esigenze del territorio“, si legge nel comunicato. Le richieste al Comune sono precise: verificare con urgenza le cause dei ritardi, valutare un eventuale potenziamento del servizio, riconsiderare le tariffe in base alle tratte utilizzate e provvedere all’invio delle credenziali di ScuolApp.