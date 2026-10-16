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Ladispoli, torna il caffè conviviale della terza domenica del mese con Volanti Storici

16 Ottobre 2026





Domenica 18 ottobre, dalle ore 10.00, nuovo appuntamento davanti al Comune di Ladispoli con le auto d’epoca e la passione per i motori. L’iniziativa è promossa dall’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca.

Ladispoli, torna il caffè conviviale della terza domenica del mese con Volanti Storici –

di Marco Di Marzio

Un appuntamento che si rinnova, una passione che continua a unire generazioni e un’occasione per ritrovarsi nel segno della storia automobilistica. Domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle ore 10.00, torna a Ladispoli il tradizionale caffè conviviale della terza domenica del mese, promosso dall’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca.

Un’iniziativa ormai diventata un piacevole momento di incontro per gli appassionati delle auto d’epoca e per tutti coloro che desiderano trascorrere una mattinata all’insegna della convivialità, dell’amicizia e della condivisione.

Come da tradizione, l’appuntamento è fissato davanti al Comune di Ladispoli, luogo di ritrovo che ogni terza domenica del mese accoglie gli amanti delle quattro ruote storiche, trasformando un semplice incontro in un’occasione di aggregazione e socialità.

Non si tratta soltanto di ammirare automobili che hanno attraversato epoche e generazioni, ma anche di riscoprire il valore culturale e affettivo di un patrimonio che continua a suscitare curiosità ed emozioni. Ogni vettura custodisce una storia, racconta un periodo della società italiana e rappresenta, per molti proprietari, un legame con ricordi personali e familiari.

L’associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, porta avanti l’impegno di mantenere viva la cultura del motorismo storico, promuovendo occasioni di incontro tra collezionisti, proprietari di vetture d’epoca, appassionati e semplici curiosi. Un’attività che punta a valorizzare non soltanto le automobili, ma anche il patrimonio di ricordi, esperienze e tradizioni che queste rappresentano.

Il caffè conviviale della terza domenica del mese è soprattutto un momento di amicizia e condivisione. Nessuna formalità, ma il piacere di ritrovarsi, scambiare qualche parola, raccontare aneddoti legati alle proprie automobili e trascorrere qualche ora in compagnia di persone accomunate dalla stessa passione.

È proprio questo spirito a caratterizzare gli incontri dell’associazione: la volontà di creare un punto di riferimento stabile per chi ama le auto storiche, ma anche di coinvolgere la cittadinanza in un’iniziativa semplice e aperta, capace di valorizzare il piacere dello stare insieme.

L’incontro di domenica 18 ottobre rappresenta dunque una nuova occasione per rafforzare il legame tra la città e il mondo delle auto d’epoca, confermando l’importanza di iniziative capaci di coniugare passione, socialità e valorizzazione della memoria automobilistica.

L’invito è rivolto non soltanto ai possessori di auto storiche, ma anche ai cittadini, alle famiglie e a quanti desiderano avvicinarsi a questo affascinante universo fatto di motori, ricordi e tradizioni.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre, alle ore 10.00, davanti al Comune di Ladispoli, per il consueto caffè conviviale organizzato da Volanti Storici Ladispoli.

Perché, a volte, bastano una bella automobile, un buon caffè e la compagnia giusta per trasformare una domenica mattina in un’occasione speciale.