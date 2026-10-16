Domenica 18 ottobre, dalle ore 10.00, nuovo appuntamento davanti al Comune di Ladispoli con le auto d’epoca e la passione per i motori. L’iniziativa è promossa dall’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca.

Ladispoli, torna il caffè conviviale della terza domenica del mese con Volanti Storici –

di Marco Di Marzio

Un appuntamento che si rinnova, una passione che continua a unire generazioni e un’occasione per ritrovarsi nel segno della storia automobilistica. Domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle ore 10.00, torna a Ladispoli il tradizionale caffè conviviale della terza domenica del mese, promosso dall’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca.

Un’iniziativa ormai diventata un piacevole momento di incontro per gli appassionati delle auto d’epoca e per tutti coloro che desiderano trascorrere una mattinata all’insegna della convivialità, dell’amicizia e della condivisione.

Come da tradizione, l’appuntamento è fissato davanti al Comune di Ladispoli, luogo di ritrovo che ogni terza domenica del mese accoglie gli amanti delle quattro ruote storiche, trasformando un semplice incontro in un’occasione di aggregazione e socialità.

Non si tratta soltanto di ammirare automobili che hanno attraversato epoche e generazioni, ma anche di riscoprire il valore culturale e affettivo di un patrimonio che continua a suscitare curiosità ed emozioni. Ogni vettura custodisce una storia, racconta un periodo della società italiana e rappresenta, per molti proprietari, un legame con ricordi personali e familiari.

L’associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, porta avanti l’impegno di mantenere viva la cultura del motorismo storico, promuovendo occasioni di incontro tra collezionisti, proprietari di vetture d’epoca, appassionati e semplici curiosi. Un’attività che punta a valorizzare non soltanto le automobili, ma anche il patrimonio di ricordi, esperienze e tradizioni che queste rappresentano.

Il caffè conviviale della terza domenica del mese è soprattutto un momento di amicizia e condivisione. Nessuna formalità, ma il piacere di ritrovarsi, scambiare qualche parola, raccontare aneddoti legati alle proprie automobili e trascorrere qualche ora in compagnia di persone accomunate dalla stessa passione.

È proprio questo spirito a caratterizzare gli incontri dell’associazione: la volontà di creare un punto di riferimento stabile per chi ama le auto storiche, ma anche di coinvolgere la cittadinanza in un’iniziativa semplice e aperta, capace di valorizzare il piacere dello stare insieme.

L’incontro di domenica 18 ottobre rappresenta dunque una nuova occasione per rafforzare il legame tra la città e il mondo delle auto d’epoca, confermando l’importanza di iniziative capaci di coniugare passione, socialità e valorizzazione della memoria automobilistica.

L’invito è rivolto non soltanto ai possessori di auto storiche, ma anche ai cittadini, alle famiglie e a quanti desiderano avvicinarsi a questo affascinante universo fatto di motori, ricordi e tradizioni.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre, alle ore 10.00, davanti al Comune di Ladispoli, per il consueto caffè conviviale organizzato da Volanti Storici Ladispoli.

Perché, a volte, bastano una bella automobile, un buon caffè e la compagnia giusta per trasformare una domenica mattina in un’occasione speciale.