Per FDI i disservizi stanno creando notevoli problemi soprattutto agli studenti e alle loro famiglie che non possono più affidarsi alla regolarità del servizio pubblico

TPL a Cerveteri, corse fantasma e passeggeri lasciati a piedi –

Corse della TPL annullate su tutto il territorio del Comune di Cerveteri: è questa l’accusa mossa in una nota stampa dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“A subirne le conseguenze maggiori come al solito sono gli studenti in quanto in questo periodo dell’anno sono i maggiori utenti del disservizio”, si legge nella nota.

“Dall’inizio dell’anno scolastico – dichiara il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – risulterebbero numerose le segnalazioni relative alle corse annullate senza preavviso su tutto il territorio comunale da: Cerenova, al Sasso Due Casette, Valcanneto, borgo San Martino, I Terzi e Ceri.

Disagi registrati in particolare modo dai fruitori della linea 23 Cerveteri – Valcanneto delle ore 13.00 con studenti lasciati ad attendere inutilmente autobus che non arrivano”.

La nota sottolinea come questo stato precario delle corse stia causando parecchi problemi alle famiglie che non sarebbero più in grado di gestire la giornata e il proprio lavoro perché non possono fare affidamento sull’effettiva fruizione del servizio pubblico, in attesa di essere chiamati dai figli lasciati senza alcun avviso in mezzo alla strada.

“Si tratta di carenza di autisti? I mezzi sono troppo vecchi o in manutenzione?”, sono le domande che si pongono i consiglieri di Fratelli d’Italia.

“In parole povere da Cerveteri per raggiungere le frazioni, gli snodi di scambio ferroviari o Bracciano sede di un importante ospedale, ogni giorno è una scommessa. FDI nell’attesa del passaggio del TPL al nuovo gestore Astral, previsto per gennaio 2027, chiede al Sindaco e all’assessore di settore di intervenire con urgenza presso l’attuale gestore Seatour, affinché nonostante lo stato di proroga continuo garantisca comunque il servizio in modo puntuale e nella massima sicurezza provvedendo ad attrezzarsi in modo migliore per garantire e rispettare gli impegni sottoscritti dietro retribuzione”, conclude la nota.