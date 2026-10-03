Verificati 75 motoveicoli ed elevate 17 contravvenzioni: sono stati ritirati 6 libretti di circolazione a rispettivi ciclomotori guidati tutti da minorenni

Tolfa, controlli sui motocicli alla caccia di modifiche ed elaborazioni –

Moto e motorini truccati sono stati al centro di un’intensa attività di verifica della locale stazione dei Carabinieri di Tolfa.

I militari sono andati alla caccia di modifiche costruttive e alterazioni ai dispositivi di scarico dei motocicli.

Nel corso dell’operazione, sono stati sottoposti a controllo numerosi conducenti e sono state elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Per 6 ciclomotori guidati da minorenni, risultati non conformi alle caratteristiche costruttive previste dalla legge, si è proceduto all’immediato ritiro della carta di circolazione, che verrà inoltrata alla M.C.T.C. di Roma per gli adempimenti di competenza.

L’iniziativa si inserisce in un articolato piano di controllo del territorio intensificato nel corso dell’estate: nel solo periodo compreso tra luglio e agosto, i servizi dedicati hanno consentito di verificare complessivamente 75 motoveicoli ed elevare 17 contravvenzioni al Codice della Strada.