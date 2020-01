Condividi Pin 0 Condivisioni

Brasserie de Naif torna ogni venerdì con un menù alla carta fedelmente incentrato sulla tradizione iberica: sei varietà di Paella, Sangria home-made e secondi piatti di alta qualità. Da provare.

Torna la Serata Spagnola

Tradizione e buona cucina. Torna, a grande richiesta, la Serata Spagnola alla Brasserie de Naif. Infatti, dopo il successo della precedente edizione che ha stupito e appassionato in molti, la Brasserie de Naif, ristorante, griglieria e lounge bar a Marina di Cerveteri, ripropone la serata dedicata alla cucina prelibata della penisola iberica. Ma con un nuovo menù, ancora più ricco e ancora più attento a valorizzare i sapori e le tecniche di preparazione del folklore spagnolo.

Torna la Serata Spagnola a Marina di Cerveteri

Un esperimento già ben riuscito da parte degli Chef della “Brasserie”, che questo inverno rilanciano con ulteriori nuove proposte. Dall’antipasto al dolce, alle bevande tipiche, un percorso nel gusto e tra gli ingredienti che caratterizzano una cucina antica e apprezzata in tutto il mondo. Da provare assolutamente!

La scelta da parte del cliente avviene su un ricco Menu alla Carta proposto ogni Venerdì in via esclusiva. Non un menù fisso, quindi, ma la possibilità di scegliere e sperimentare in libertà in base alla propria curiosità e ai propri gusti.

Regina della serata, come è giusto che sia, la PAELLA. Cucinata col metodo tradizionale e proposta in tantissime varianti: la Classica, la Paella di Carne Iberica, con i Friarielli il Pesce e i Crostacei, alla “Gallega”, con i Fagioli neri e Chorizo e, ovviamente, la PAELLA VEGETARIANA.

Ampia la scelta di antipasti che ripercorrono le tipicità di molte zone della Spagna, dal nord oceanico alle zone costiere mediterranee, passando per l’entroterra montuoso. Un vero viaggio.

Nei secondi piatti la qualità, anzi, l’alta qualità, è indiscussa. Filetto, Rib-eye e Pluma di Pata Negra sono tutte e tre specialità da provare. Venerdì dopo Venerdì.

Non manca la Crema Catalana, con la sua croccante doratura, e (non potrebbe essere diversamente) la Sangria. Tutto fatto in casa, realizzato artigianalmente dallo Staff della Brasserie de Naif di Cerenova.

Si parte Venerdì 31 Gennaio, a cena. È consigliabile prenotare un tavolo per evitare di non trovare subito posto.

Il ristorante Brasserie de Naif si trova a Marina di Cerveteri, in Largo Tuscolo 7 (zona centro). Per prenotare, telefono 06 9902612.