Un ferito trasportato in ospedale a Civitavecchia

Ladispoli, vettura si ribalta dopo scontro su via Claudia

Scontro in mattinata su Via claudia a Ladispoli, dove un Ape ha tamponato un’automobile, ribaltandosi dopo la collisione. Il conducente della vettura è stato trasportato all’ospedale di Civitavecchia per accertamenti, mentre la donna al volante dell’auto sembrerebbe essere in buone condizioni.