Estate Caerite 2020, ancora teatro e ancora risate. Si festeggia Ferragosto con due eventi d’eccezione nel centro storico di Cerveteri

Spettacoli a Cerveteri, Ascanio Celestini il 14 agosto e Antonello Costa la sera di Ferragosto al Parco della Legnara. Ingresso con biglietto per lo spettacolo di Celestini (8 euro). Gratuito lo spettacolo di Antonello Costa.

A presentare le serate, è l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano: “un’estate diversa, anomala rispetto al passato, in cui nel rispetto delle normative anti-covid siamo stati costretti a dare un assetto completamente diverso al Parco della Legnara, con posti distanziati ed ingressi contingentati. Siamo ugualmente riusciti a proporre un programma di qualità, variegato e con artisti importanti dello spettacolo italiano”.





Prossimi ospiti illustri, Ascanio Celestini, con lo spettacolo ‘Barzellette’ che si esibirà venerdì 14 agosto, e Antonello Costa, con lo spettacolo ‘È meglio che faccia da solo’ in scena sabato 15 agosto.

Informazioni, biglietti e la prenotazione delle visite turistiche guidate del territorio di Cerveteri sono disponibili presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro (numeri 06.99552637, 353.4107535 e 327.0168318).

Spettacoli a Cerveteri: Ascanio Celestini, il ritorno a Cerveteri

Ascanio Celestini, a distanza di otto anni dalla sua straordinaria performance ad Etruria Eco Festival, torna al Parco della Legnara con uno spettacolo come sempre innovativo, affascinante e coinvolgente. Attore, regista e autore teatrale italiano, è considerato uno dei rappresentanti più importanti del nuovo teatro di narrazione. “Barzellette”, è un insieme di storielle raccolte da un capostazione dai viaggiatori sconosciuti che transitano senza lasciare traccia nella stazione terminale in cui lavora. Incastonate in una struttura narrativa sempre aperta all’improvvisazione, le barzellette di Celestini attraversano mondi e culture, descrivono popoli e mestieri e ci ricordano che possiamo ridere di tutto, soprattutto di noi stessi.

Spettacoli a Cerveteri: Antonello Costa, una risata lunga trent’anni

Antonello Costa invece, istrionico, travolgente, camaleontico, da oltre 30anni è mattatore assoluto della scena del teatro e della comicità. Con “È meglio che faccia da solo”, uno show tutto nuovo, porterà in scena macchiette e personaggi che lo hanno reso famoso al grande pubblico. Lo zio siculo Don Antonino, Sergio il cugino esaurito, Rocco il lookmaker gay, Tony Fasano figlio degli anni 70, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il Salsero. L’ingresso, nel caso dello spettacolo di Antonello Costa, è gratuito.

