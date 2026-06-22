Grande soddisfazione per l’atletica reatina ai Campionati di Società Assoluti – Finale Oro, dove Andrea Scalella ha contribuito in maniera determinante al successo della Studentesca Rieti Andrea Milardi nella staffetta 4×400 metri.

Il quartetto sabino ha conquistato la vittoria con una prova autorevole, confermando il valore di una delle realtà più prestigiose dell’atletica italiana. Tra i protagonisti della gara c’è stato proprio Scalella, che ha corso la sua frazione in un eccellente 47.78, riscontro cronometrico che testimonia il grande stato di forma raggiunto in questa fase della stagione.

Un risultato importante che arriva nel momento migliore dell’anno e che rappresenta un ulteriore segnale positivo in vista dei prossimi impegni. Per l’atleta reatino, infatti, il prossimo appuntamento sarà tra due settimane ai Campionati Italiani Juniores di Caorle, dove si presenterà con ben tre minimi di qualificazione conquistati nel corso della stagione.

La vittoria nella Finale Oro e la brillante prestazione individuale confermano le ambizioni di Scalella, pronto a misurarsi sul palcoscenico nazionale con l’obiettivo di continuare a essere protagonista.