Cerveteri: proseguono le prove dei concorsi pubblici –

Proseguono regolarmente le procedure dei concorsi pubblici indetti dal Comune di Cerveteri per il rafforzamento dell’organico comunale. In questi giorni si stanno svolgendo le prove orali relative a diversi profili professionali e il calendario delle selezioni sta procedendo secondo quanto programmato.

Questa settimana si concluderanno le prove orali per i concorsi relativi ai profili di Istruttore Contabile, Agente di Polizia Locale e Istruttore Amministrativo, completando così un’importante fase delle procedure selettive avviate dall’Amministrazione comunale.

Sono stati inoltre pubblicati il diario e il calendario delle prove d’esame del Concorso Pubblico per l’Area degli Istruttori (ex Categoria C) – profilo professionale “Istruttore Tecnico”, consentendo ai candidati di conoscere con anticipo tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alle selezioni. Inizieremo con le prove scritte il giorno martedì 7 luglio.

A breve saranno pubblicati anche il diario e il calendario delle prove dei due concorsi pubblici per funzionario tecnico e amministrativo contabile ad elevata qualificazione (ex cat. D)

«Le procedure concorsuali stanno procedendo nel rispetto dei tempi stabiliti e con la massima attenzione alla trasparenza e alla correttezza amministrativa – dichiara il Sindaco Elena Gubetti –. Si tratta di un percorso particolarmente importante per il nostro Ente, che consentirà di rafforzare gli uffici comunali attraverso l’ingresso di nuove professionalità. Desidero ringraziare gli uffici coinvolti nell’organizzazione delle prove e rivolgere un augurio a tutti i candidati impegnati in queste ultime fasi delle selezioni».

Sulla stessa linea l’Assessore al Bilancio Alessandro Gazzella, che sottolinea il valore strategico delle assunzioni programmate: «Il completamento delle procedure concorsuali rappresenta un passaggio fondamentale per il potenziamento della struttura comunale. L’inserimento di nuove figure professionali consentirà di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, nel rispetto della programmazione finanziaria dell’Ente e degli obiettivi di sostenibilità economica previsti dall’Amministrazione».

Tutte le comunicazioni ufficiali, i criteri di valutazione, i calendari e gli aggiornamenti relativi alle procedure concorsuali sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso ed il portale INPA.

Per ogni ulteriore dettaglio o chiarimento, è possibile contattare il Servizio Gestione Risorse Umane ai seguenti recapiti: email: [email protected] e tel: 0689630227-210