Santa Marinella, stage tennistico Italia Svizzera allo Sporting Club

Stage tennistico Italia- Svizzera allo Sporting club di Santa Marinella. Si rinnova il gemellaggio con il prestigioso circolo svizzero dello Stade Losanne che ha scelto la location dello Sporting Club e i maestri dell’ Aureliano per un stage di allenamento intensivo in vista di importanti impegni con la nazionale Svizzera. Tutto perfettamente organizzato dallo Staff dello Sporting club,maestri, collaboratori, dirigenza dello storico circolo di Via Aurelia hanno supportato l’ospitalità e la logistica del team svizzero, il quale ha molto apprezzato le uscite nella Capitale ed i pomeriggi ancora miti in riva al mare. Oltre 40 ragazzi e ragazze si sono sfidati sulla terra rossa dell’Aureliano Tennis Team intervallando set combattuti con momenti di svago e conoscenza.

Al termine di ogni stage si è tenuto il classico torneo Italia -Svizzera che stavolta ha visto la vittoria del team Suisse per pochissimi punti. Carlo Oroni, direttore tecnico dell’ ATT, ha espresso parole di soddisfazione per lo stage giovanile, che salda i rapporti internazionali. ” Siamo lieti e onorati che questo circolo scelga Santa Marinella e l’ Aureliano per i loro upgrade di training tennistico.I nostri ragazzi sono molto coinvolti e partecipano alle attività con entusiasmo. I maestri hanno grandi possibilità di confronto e di scambiare opinioni e iniziative. Stiamo dimostrando che l’Aureliano non è solo una realtà locale ma può confrontarsi a ogni livello con i circoli più blasonati. Nel 2024 ” conclude Oroni, ” abbiamo raggiunto i 1200 tesserati ed è un record storico per una realtà di provincia, ma che grazie anche ad iniziative di respiro internazionale si fa conoscere al di fuori della Regione, acquisendo esperienza e nuove motivazioni”.