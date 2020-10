Share Pin 0 Condivisioni

“In ottemperanza al nuovo DCPM e nell’ambito dei giusti comportamenti volti a contenere il contagio dal coronavirus, la manifestazione d’inaugurazione della nuova sede comunale, prevista per il prossimo sabato 24 ottobre, non avrà luogo. Auspichiamo che si possa presto avere occasione di riproporla.” Lo dichiara in una nota il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.