L’intervento di manutenzione straordinaria, concordato tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana, dovrebbe concludersi entro gennaio 2027. Prevista la chiusura totale del tratto per oltre un mese. Lavori attesi dopo il cedimento dello scorso febbraio.

Santa Marinella, il 9 novembre al via i lavori sul ponte di via Aurelia Vecchia: chiusura al traffico fino al 19 dicembre –

Prenderanno il via il prossimo 9 novembre 2026 i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di via Aurelia Vecchia, a Santa Marinella, un intervento particolarmente atteso dai residenti della zona Ponte Nuovo-Quartaccia, che da mesi convivono con le conseguenze delle limitazioni alla circolazione stradale.

Il cronoprogramma, definito nel corso di un incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede il completamento dell’intervento entro il mese di gennaio 2027, con una prima fase di cantiere che comporterà la chiusura totale della viabilità dal 9 novembre al 19 dicembre 2026 in corrispondenza del ponte.

La riunione, svoltasi presso la sede comunale di via Cicerone, ha consentito di definire gli ultimi aspetti progettuali e organizzativi, stabilendo tempi e modalità operative per la realizzazione dei lavori. Un passaggio importante per un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra le diverse aree del territorio.

La vicenda risale allo scorso 8 febbraio, quando il ponte ferroviario era stato interessato dal cedimento di un cordolo laterale. L’episodio aveva determinato la chiusura alla circolazione del tratto stradale, provocando notevoli disagi ai residenti e agli automobilisti che quotidianamente utilizzano quel collegamento.

Da allora, il ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena percorribilità dell’infrastruttura è diventato una delle principali esigenze per la viabilità locale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Santa Marinella, che ha sottolineato l’importanza dell’avvio dei lavori e della collaborazione con RFI.

«Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare l’avvio di questo intervento che rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza stradale e il ripristino della piena viabilità in un’area cruciale come quella tra Ponte Nuovo e Quartaccia», ha dichiarato il primo cittadino, ringraziando Rete Ferroviaria Italiana per la collaborazione istituzionale.

Il sindaco ha inoltre assicurato l’impegno dell’Amministrazione nel seguire l’andamento del cantiere, con l’obiettivo di rispettare le scadenze e ridurre quanto possibile le difficoltà per la cittadinanza.

L’intervento rappresenta dunque un passaggio significativo verso il ritorno alla normalità per una zona che ha risentito delle conseguenze del cedimento strutturale. Resta tuttavia da affrontare la fase più delicata per la mobilità, quella legata alla chiusura temporanea della strada durante l’esecuzione delle opere.

Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli relativi alle modifiche alla circolazione e ai percorsi alternativi, così da consentire ai residenti e agli automobilisti di organizzare gli spostamenti durante il periodo di chiusura.

L’attenzione sarà ora concentrata sul rispetto del cronoprogramma e sull’effettiva conclusione dei lavori entro gennaio 2027, termine indicato per restituire alla comunità un collegamento fondamentale per la mobilità cittadina.