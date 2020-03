Condividi Pin 4 Condivisioni

Il Sindaco è contrario alla scelta di Conte

S.Marinella, Tidei: “Dal governo una beffa”

Ho appena appreso, sgomento, dei 4 miliardi che il Governo anticiperà al Fondo di Solidarietà destinati alla grave emergenza economica che si accompagna a quella sanitaria.

Si tratta del fondo a cui Santa Marinella, per assurdo, contribuisce con 7,5 milioni l’anno pur essendo un Comune in dissesto.

Questo vuol dire che di quei 4 miliardi messi a disposizione dal Governo non arriverà un solo euro e che Santa Marinella dovrà far fronte a tutte le emergenze con il proprio bilancio che – lo ricordo – è fortemente limitato dalle norme stesse sul Dissesto.

Ancora un a volta non c’è nessuna attenzione da parte dell’Anci e del Governo per quei Comuni che non solo sono in dissesto, ma che contribuiscono anziché attingere al Fondo di Solidarietà. Ancora una volta registro una assoluta indifferenza alle difficili condizioni del dissesto dei piccoli comuni come noi che attualmente sono 285 e che racchiudono 4 milioni di cittadini condannati, malgrado l’emergenza, a pagare tutte le imposte al massimo e a coprire il costo di servizi essenziali.

Gli aiuti come questo, spiace dirlo, servono solo ad annunci di facciata in un momento in cui servirebbe anzitutto più serietà.