Roma, incendio di sterpaglie a Via di Porta Medaglia: sul posto i Vigili del Fuoco – Oggi alle ore 13.15 diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma stanno operando presso Via di Porta Medaglia per un incendio di sterpaglia. Presenti alcune baracche disabitate che sono andate distrutte a seguito delle fiamme, nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Marino (15a), Eur (11a), una botte (ab12) ed il personale Dos. Circa 5 gli ettari di superficie interessata.





Aggiornamento

Le fiamme hanno interessato una superficie pari a circa 16 ettari tra l’Ardeatina e la Laurentina.