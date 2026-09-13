Due uomini fermati dopo aver sottratto i bagagli a una viaggiatrice. Un terzo arrestato per il furto di computer e apparecchiature informatiche negli uffici di un’impresa

Roma, furti sui treni e negli uffici della stazione Termini. Tre arresti della Polfer

Tre persone arrestate per furto negli scali ferroviari romani. È il risultato di due interventi della Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio, nell’ambito dei controlli intensificati negli ultimi dieci giorni per aumentare la sicurezza nell’ultimo periodo delle ferie estive. Il dispositivo ha previsto servizi in abiti civili, osservazione a distanza, pattugliamenti e interventi mirati.

Nel primo episodio, gli agenti hanno notato due cittadini algerini, già noti alle forze dell’ordine, che si aggiravano con fare sospetto lungo i binari. I poliziotti hanno quindi iniziato a osservarli a distanza. Secondo quanto ricostruito, durante la sosta di un treno ad alta velocità i due sono saliti a bordo e hanno sottratto alcuni bagagli, approfittando della distrazione della proprietaria e della confusione creata dal passaggio degli altri viaggiatori. Una volta scesi, sono scappati verso il sottopassaggio, dove gli agenti li hanno intercettati e arrestati. Nella borsa recuperata, subito restituita alla donna, erano custoditi effetti personali e una somma di denaro destinata alle spese del viaggio.

Il secondo intervento ha riguardato gli uffici di un’impresa che opera all’interno della stazione. Un cittadino italiano, riuscito a introdursi nei locali attraverso alcuni stratagemmi, avrebbe approfittato dell’assenza dei dipendenti per sottrarre computer e altre apparecchiature informatiche. A far intervenire la Polizia Ferroviaria è stata una segnalazione di intrusione. Gli agenti hanno raggiunto gli uffici e bloccato l’uomo mentre si preparava a uscire. Dopo la convalida dell’arresto, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione e a 800 euro di multa. Tutti e tre gli arresti sono stati convalidati.Roma, furti sui treni e negli uffici della stazione: tre arresti della Polfer