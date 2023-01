Paura a Roma: a fuoco auto elettrica

A domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area i vigili del fuoco della sede centrale di via Genova. A Cerveteri il 4 ottobre scorso aveva preso fuoco diverse auto tra cui uno scooter elettrico in carica in quel momento

Attimi di paura poco dopo le 12 a Roma in viale Gabriele D’Annunzio.

Un’auto elettrica, in carica in quel momento, ha preso fuoco.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco della sede centrale di via Genova che con l’ausilio di un’autobotte hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Per fortuna non si sono registrati feriti.

Non è purtroppo la prima volta che mezzi elettrici siano coinvolti in incidenti. A ottobre dello scorso anno a Cerveteri, nei pressi di piazza Le Roselle era infatti esploso un incendio che aveva coinvolto diversi autoveicoli in sosta tra cui anche uno scooter elettrico che pare fosse in carica in quel momento.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che per precauzione avevano anche fatto evacuare parte della palazzina sovrastante.

In quell’occasione non era stata esclusa l’ipotesi che l’incendio fosse partito proprio da uno scooter in carica.