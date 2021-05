Share Pin 4 Condivisioni

Ha tentato di giustificarsi agli agenti dicendo che lavorava per un ristorante, ma con se aveva solo un grosso quantitativo di droga

Roma, arrestato pusher: “Sto facendo delle consegne” –

Il fatto è successo attorno alle 23:30 in via di Donna Olimpia a Roma, durante un controllo di routine degli agenti di Polizia del XII Distretto di Monteverde.

Gli agenti hanno individuato un veicolo e lo hanno fermato all’altezza di via Pio Foà.

L’uomo alla guida, un 37enne, ha cercato di giustificarsi: “Sto facendo delle consegne per un ristorante”, ma di borse termiche tipiche per il trasporto di alimenti a bordo non c’era traccia.

Nel parlare con l’uomo, poi i poliziotti, sono stati colpiti dal forte odore tipico della marijuana.

È stato allora che L.L. dopo aver confessato il consumo appena avvenuto di stupefacente, gli ha anche consegnato 3 involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di quasi 60 grammi.

A questo punto gli agenti hanno avviato anche una perquisizione nell’abitazione dell’uomo rinvenendo altri due involucri di marijuana del peso di oltre 26 grammi e anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Al termine dell’operazione L.L. è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per la violazione delle disposizioni anti-Covid.