Il concorso, alla sua IX edizione vedrà il suo punto culminante l’8 dicembre con la premiazione delle opere in concorso

Pubblicato il bando del Premio Letterario “Città di Ladispoli”, concorso giunto alla IX edizione e diventato evento culturale di rilevanza nazionale e che come ogni anno vedrà il suo punto culminante l’8 dicembre con la premiazione delle opere in concorso.

“Speriamo venga confermato il successo del premio dello scorso anno che ha visto in concorso oltre 200 opere provenienti da tutta Italia.

Questa edizione – sottolinea Walter Augello, organizzatore del Premio e direttore responsabile del mensile La Coccinella News – inoltre si arricchisce del patrocinio della Regione Lazio che va ad aggiungersi a quello del Comune di Ladispoli.

Abbiamo scelto il 23 aprile “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, per annunciare la pubblicazione del bando della IX edizione del Premio Letterario “Città di Ladispoli”, perché è soprattutto in momenti come quello attuale che la compagnia di un libro è fondamentale ed è per questo che ringraziamo tutti gli autori che in questi anni hanno partecipato al nostro concorso e a tutti quelli che intenderanno partecipare, le vostre opere oggi più che mai oltre che a nutrirci l’anima – conclude Augello – ci danno forza”.

Il bando come il modulo di iscrizione alla IX edizione del Premio Letterario “Città di Ladispoli”, potrete trovarlo oltre che sui siti specializzati anche sul sito dedicato al concorso https://premioletterariocittadiladispoli4.webnode.it/

Ricordiamo che il premio è dedicato esclusivamente alle opere edite.

Mentre per quanto riguarda la parte del premio dedicata alle scuole tutto rimane invariato. Quindi appuntamento con la scadenza del bando il 21 ottobre, e come consuetudine con tutti gli autori l’8 dicembre per la premiazione.