“Oggi è una giornata significativa per il nostro territorio: è stata posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità, una struttura che andrà a rafforzare il Distretto 2 Cerveteri-Ladispoli, offrendo un servizio fondamentale che finora era assente.

L’intervento, finanziato con fondi del PNRR, sorgerà in adiacenza al presidio sanitario di Via Aurelia, che continuerà ad erogare tutti i servizi attualmente attivi, senza alcun depotenziamento come confermato dalla Direttrice Generale della ASL Roma 4, Dott.ssa Rosaria Marino.

L’Ospedale di Comunità rappresenta un presidio essenziale per il territorio: permetterà dimissioni protette, cure intermedie e un’assistenza sanitaria più vicina al domicilio dei pazienti, rafforzando l’intero sistema di presa in carico post-ospedaliera.

Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità, Gubetti: “Un giorno importante per il territorio”

Un ringraziamento sentito va alla Dott.ssa Rosaria Marino, attuale Direttrice Generale della ASL Roma 4, che oggi ha l’onere e l’onore di completare tutte le opere nei tempi stringenti dettati dal PNRR, garantendo continuità, efficienza e visione.

Un doveroso e sincero ringraziamento anche alla precedente Direttrice Generale, Dott.ssa Cristina Matranga, con la quale questo importante progetto ha preso forma, e alla Dott.ssa Alessandra Petruio, Direttrice del Distretto 2, per il contributo offerto nel percorso di realizzazione.

Voglio inoltre esprimere profonda gratitudine a tutte le operatrici e gli operatori della ASL Roma 4, che con passione e dedizione continuano a garantire quotidianamente i servizi alla cittadinanza, anche in un momento complesso come questo, in cui sono in corso importanti lavori di riqualificazione dell’intero presidio.

In questi due anni, come Amministrazione comunale, ci siamo messi totalmente a disposizione della ASL, mettendo a disposizione locali di proprietà comunale per garantire la continuità di tutti i servizi, mantenendoli sempre vicini all’utenza e preservandone l’efficienza.

Un passo concreto verso una sanità territoriale più vicina, moderna e attenta ai bisogni delle persone”.

A dichiararlo in una nota è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.