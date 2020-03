Condividi Pin 18 Condivisioni

Paziente trasportato presso l’Ospedale San Giovanni di Roma

Persona colta da malore soccorsa da personale sanitario e Vigili del Fuoco

Alle ore 13 circa di oggi, su richiesta della Polizia di Stato, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via dei Cappellari, a Roma, per prestare soccorso ad una persona.

Il personale VVF prontamente intervenuto, ha consentito, attraverso manovre SAF, il trasporto dal soppalco al piano 4 dell’abitazione dell’uomo, colto da ictus cerebrale.

Tale manovra agevolava la stabilizzazione del paziente ed il trasporto finale presso l’Ospedale San Giovanni. Sul posto personale sanitario e il medico.