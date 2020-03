Condividi Pin 19 Condivisioni

Chi raccoglie le bottiglie può totalizzare punti. Se pari a 50, ha lo sconto di 1 euro su una spesa di 25; bensì se i punti sono 150, avrà diritto ad un buono sconto del 20% da utilizzare in alcuni ristoranti

Santa Marinella, arriva il progetto Plastic Free ‘Meno inquini e più risparmi’

Santa Marinella, arriva il progetto Plastic Free ‘Meno inquini e più risparmi’

A Santa Marinella arriva il Plastic Free o meglio è già arrivato da tempo con la macchina mangia plastica, ma da oggi parte un nuovo progetto che coinvolge alcuni supermercati e ristoranti del territorio.

“Meno inquini e più risparmi”, questo il brand su cui si basa la nuova “campagna”. Inquinare molto meno permetterà a tutti di avere un vantaggio economico diretto, ecco di cosa si tratta.

In pratica chi raccoglie le bottiglie nelle apposite macchine mangia plastica collocate in Piazza Civitavecchia a Santa Marinella e in Piazza Roma a Santa Severa avrà diritto ad un doppio sconto. O meglio, il cittadino che raccoglie 50 punti potrà accedere ad uno sconto del valore di 1 euro su una spesa di 25 euro. In questo caso il voucher può essere ritirato presso tabaccai o al comune. I supermercati che aderiscono sono: Todis, Pam, Svampa, Zio Bibby (Secci), Simply di Santa Severa.

Chi, invece, totalizza 150 punti, potrà usufruire di uno sconto del 20% in alcuni ristoranti della zona, un tavolo di massimo 4 persone. In questo caso sarà possibile presentarsi con il voucher direttamente presso l’attività esercente. Ad aderire saranno: Il Trabucco, Il Cappero Verde, Sapori di Mare, Mare e Sole, Oste alla Brace, Bettolino, Tipico, Bistrot 5/8, La Carretta, Albea.

Attualmente sono presenti 12 mila punti in circolazione. Inoltre, disponibile ancora per il mese di marzo, una bicicletta elettrica e 4 monopattini elettrici.

B.P.