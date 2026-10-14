Paura a Cerveteri: incendio in un capannone, evitati danni peggiori

Questa mattina, intorno alle ore 11.15, i Vigili del Fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A sono intervenuti prontamente in via Antonio Blado a seguito di un incendio divampato all’interno di un capannone.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno effettuato un rapido esame della situazione e dato immediatamente via alle operazioni di spegnimento. All’interno della struttura erano stipate una grande quantità di balle di fieno e vario materiale di risulta, fattori che hanno reso particolarmente lunghe e complesse le manovre di messa in sicurezza a causa del ingente quantitativo di materiale infiammabile presente.

Nonostante la difficoltà dell’intervento, il tempestivo e attento lavoro dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine e al ricovero per animali situato nelle adiacenze. Fortunatamente, l’episodio non ha causato alcun ferito.