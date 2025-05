“Non si tratta di un’opera per una sola città, ma per il comprensorio”

Il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha annunciato sui social la nascita dell’Ospedale di Comunità, la cui prima pietra sarà posata venerdì dall’ASL Roma 4. Un presidio sociosanitario atteso da anni dai cittadini del Distretto Asl Roma 4 che comprende i Comuni di Cerveteri e Ladispoli.

Non sarà un’opera destinata a una sola città, ma un servizio pubblico per l’intero comprensorio, nato da una visione condivisa di sanità territoriale. La struttura sorgerà a Ladispoli per motivi logistici, ma risponderà ai bisogni di tutta la comunità.

“Un ringraziamento particolare va all’ASL Roma 4, ed in particolar modo alla attuale Direttrice Dottoressa Rosaria Marino e alla ex Direttrice Dottoressa Cristina Matranga che avviò l’iter, che hanno ascoltato le istanze del territorio, accogliendo le sollecitazioni arrivate anche dalla nostra Amministrazione, e portando avanti con determinazione un progetto che migliorerà concretamente la qualità della vita di migliaia di cittadini.” dichiara Gubetti.