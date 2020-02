Condividi Pin 46 Condivisioni

Data da stabilire per le operazioni di disinnesco e bonifica

Ordigno inesploso a Campo di Mare. La polizia locale transenna l’area

Rinvenuto a Campo di Mare un ordigno bellico non contrassegnato inesploso in via delle Palme.

Immediata la richiesto di intervenire con urgenza per disinnescare e bonificare l’area.

Sul posto la Polizia Locale ha difatti messo in sicurezza la zona, vietando la sosta e il transito ai veicoli e il passaggio ai pedoni, transennando quindi la strada. In questo modo si avrà la possibilità di procedere urgentemente con l’avanzamento delle operazioni di rimozione e disinnesco dell’ordigno.

La data al momento è da stabilire, ma il divieto è stato immediatamente disposto dalle ore 8 del 24 febbraio 2020. Sarà attivo fino al termine dei lavori.