Niccolò Bonsignore sulla cresta dell’onda: è quinto ai Campionati assoluti di SupWave in Sardegna

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “A soli dieci anni grinta, coraggio e un infinito amore per lo sport e per il mare”

“Onde alte e un coraggio da eroi! Niccolò Bonsignore, a soli 10anni, brilla ancora in mezzo al mare e dopo essersi laureato campione italiano di categoria nel novembre scorso, raggiunge uno straordinario quinto posto assoluto nei Campionati di Sup Wave tenutisi nella spettacolare cornice di Tunaria, in Sardegna. Una competizione straordinaria in cui gareggiavano atleti di ogni età ed esperienza, Niccolò ha portato a casa un risultato incredibile classificandosi tra i primi cinque e battendo atleti molto più grandi ed esperti di lui. Una straordinaria soddisfazione per lui, per la sua famiglia e anche per la nostra città che ancora una volta si conferma essere fucina di grandi atleti e di promesse nel mondo dello sport”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Niccolò si allena ogni giorno sulla nostra spiaggia di Campo di Mare da quando è nato, il suo legame con il mare e con le onde è così forte che ogni mattina, prima di andare a scuola, con qualsiasi condizione climatica prende la sua tavola e cavalca le onde. Siamo davvero orgogliosi di questo giovane atleta. Una disciplina in crescita quella del Sup Wave che si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore e vede un numero di atleti e appassionati in continua crescita. Sapere che tra i cinque più forti d’Italia ci sia un giovane di appena di 10anni che si sta formando nella nostra città, nel nostro mare non può che renderci orgogliosi. Anche Leonardo Fioravanti, oggi atleta olimpico, partì proprio dalle onde di Campo di Mare e tutti abbiamo visto quanto la sua carriera sia straordinaria”.

“A Niccolò, l’augurio di continuare a vivere lo sport con l’amore e la passione di sempre – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ai suoi genitori, Roberta Mariani, anche Presidente della Consulta dello Sport della nostra città, e Davide Bonsignore, i miei complimenti per come ogni giorno guidano Niccolò nello sport e per il lavoro che sempre svolgono per aggregare e riunire giovani conducendo uno stile di vita sano a contatto con il mare”.