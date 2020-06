Condividi Pin 6 Condivisioni

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Grando ha incontrato i residenti di via del mare e il titolare dell’attività commerciale della zona

Movida Ladispoli, si placa la situazione sul lungomare –

Tutto bene quel che finisce bene. Dopo settimane di denunce, lamentele e risse con annessi feriti, finalmente la situazione sul lungomare ladispolano, e in particolare a via del mare, sembra finalmente essere rientrata.

Nelle settimane scorse i residenti della zona avevano più volte “urlato” a gran voce i disagi vissuti soprattutto nelle ore notturne a causa di una movida fin troppo molesta. Vetri dei portoni dei condomini infranti, citofoni dati alle fiamme, fioriere (con annessi fiori) caduti in strada, risse tra giovani avventori alcune delle quali finite con la corsa in ospedale in gravi condizioni per alcuni dei litiganti.

Vicende queste che avevano acceso i riflettori sulla zona con il sindaco Alessandro Grando sceso in campo per cercare di sistemare le cose. E a quanto pare la sua funzione di “intermediario” ha funzionato.

Dopo aver incontrato i residenti della zona che avevano lamentato i disagi vissuti, il primo cittadino ha incontrato anche i titolari di una delle attività presenti nella zona. «Il titolare – ha spiegato – comprendendo i disagi vissuti dai residenti aveva già cercato di porre rimedio alla situazione assumendo una ditta di vigilanza».

Durante l’incontro è stato inoltre concordato un nuovo “piano d’azione”: ad una certa ora della serata, l’attività provvederà a chiudere la pedana esterna del locale e a trasferire gli avventori all’interno così da ridurre al minimo gli schiamazzi che potrebbero generarsi dalla presenza di persone in strada.

«Ho anche chiesto – ha proseguito il primo cittadino – di avere maggiore accortezza durante la chiusura del locale, da parte di tutti i dipendenti».

«Sono piccole operazioni che però fanno la differenza», ha proseguito Grando. Situazione dunque sotto controllo, grazie anche all’intensificazione dei controlli, durante il fine settimana, da parte delle forze dell’ordine.

Già da qualche fine settimana sono infatti aumentate le pattuglie dei Carabinieri che perlustrano le vie principali della città balneare per assicurarsi che la movida non si trasformi in “molesta” o “violenta”.

Ingredienti, questi, che messi l’uno accanto all’altro sembrano aver dato i loro frutti, per buona pace dei residenti che ora possono finalmente riposare tranquillamente durante la notte.