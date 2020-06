Condividi Pin 1 Condivisioni

L’accordo prevede la generale collaborazione nelle attività di interesse comune e la realizzazione dell’impianto di sollevamento “Traiano”

Fiumicino, Astral Spa e Consorzio di Bonifica Litorale Nord firmano convenzione

“Opere pubbliche, viabilità e tutela del territorio. Astral spa, rappresentata dall’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo, e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, rappresentato dal Presidente Niccolò Sacchetti, hanno appena firmato una convenzione.

L’accordo, che prevede la generale collaborazione nelle attività di interesse comune, riguarda nello specifico la realizzazione dell’impianto di sollevamento “Traiano”, nel comune di Fiumicino, e la predisposizione di una viabilità complementare tra via Lago di Traiano, il Corridoio C5 e la relativa rotatoria.

I due enti, oltre che negli interventi di messa in opera, collaboreranno anche in quelli di censimento, monitoraggio e rilascio di concessioni, nella predisposizione di mappe georeferenziate e in tutte le operazioni di esproprio che si rendessero necessarie.

Si forniranno inoltre reciproca collaborazione, per quanto di specifica competenza, per la predisposizione di pareri su conferenze di servizio e metteranno a disposizione know how, mezzi e competenze qualificate, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica.

La sinergia, tramite l’ammodernamento infrastrutturale, porterà beneficio a tutta l’area interessata e consentirà anche che i lavori si svolgano nella piena tutela del territorio, per la salvaguardia dell’ambiente”.