I balneari lavorano in vista delle prossime disposizioni

Marina di Cerveteri, passeggiate in spiaggia senza assembramenti

E’ stato un fine settimana all’insegna delle passeggiate al mare , alla Marina di Cerveteri. I lidi ancora chiusi e in attesa di conoscere le disposizioni fanno da sfondo a un paesaggio reso vivace dalle persone, giovani e non, che si sono immersi in camminate lungo la battigia. I controli dei militari, polizia a cavallo e vigili , anche ieri non sono mancati. In spiaggia comunque non si sono registrati assembramenti, la disciplina è stato un fattore caraterizzante in coloro i quali hanno deciso di portare in spiaggia bambini ed anziani. La costa degli etruschi offre sia in larghezza che lunghezza la possibilità di passeggiate a distanza, evitando il contatto con altre persone. Ora il pensiero corre verso i prossimi regolamenti: i balneari , fiduciosi, sono ansiosi di conoscere il loro destino. Già si sono preparati a mettere a misura di persona le strutture, con lavori di sanificazione e distanziamento in linea con le norme che regolamenteranno una stagione che potrà avere delle pesanti ripercussioni.