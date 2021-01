Share Pin 2 Condivisioni

Lo rende noto via social il consigliere comunale Anna Lisa Belardinelli

Marina di Cerveteri, fine lavori nuovo lungomare spostata a maggio 2021 –

Spostata a maggio 2021 la data di fine lavori per la ristrutturazione e valorizzazione del lungomare di Marina di Cerveteri. A renderlo noto il consigliere comunale Anna Lisa Belardinelli che attraverso una nota diramata via social, dal suo ruolo di opposizione all’amministrazione comunale, non ha mancato di esternare critiche all’operato nel merito portato avanti dal Sindaco Alessio Pascucci, affermando quanto segue: “Stamattina dopo le tante segnalazioni dei ritardi rispetto alla data del fine lavori fissata al 2 ottobre 2020, siamo andati sul posto per verificare la situazione e grazie alle delucidazioni del progettista arch. Egidi abbiamo saputo che la data è stata spostata a maggio 2021…. nel frattempo probabilmente verrà messo in sicurezza il cantiere…. Come al solito il Sindaco e i suoi seguaci che sono sempre presenti in pompa magna quando si tratta di tagliare il nastro, con tanto di stampa al seguito e annunci roboanti, sono totalmente assenti quando di tratta di informare i cittadini che si chiedono se il lungomare sarà pronto per la prossima stagione estiva. Ci auguriamo vivamente che maggio 2021 sia la data definitiva visto che, stando alle promesse elettorali del sindaco, i lavori sarebbero dovuti iniziare a novembre 2017!”