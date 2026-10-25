Nuova opportunità per cittadini e imprese di regolarizzare le proprie posizioni debitorie con il Comune senza pagare sanzioni e interessi. La misura riguarda IMU, TARI e altre entrate comunali, comprese le sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Manziana, prorogata al 4 dicembre la definizione agevolata dei debiti comunali –

Il Comune di Manziana ha annunciato la proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali, fissando la nuova scadenza al 4 dicembre 2026. Un’opportunità rivolta a cittadini e imprese che intendono regolarizzare le proprie posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione comunale, beneficiando dell’azzeramento di sanzioni e interessi.

Il provvedimento rappresenta uno strumento per agevolare i contribuenti nel pagamento delle somme dovute, offrendo la possibilità di sanare situazioni pregresse attraverso condizioni economiche più favorevoli.

La misura interessa diverse tipologie di entrate comunali, tra cui IMU, TARI e sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla procedura.

In particolare, per accedere alla definizione agevolata è necessario che il debito risulti da un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023 oppure da un accertamento esecutivo emesso entro la medesima data.

L’iniziativa si propone di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, consentendo ai contribuenti di affrontare gli importi ancora dovuti senza l’aggravio delle sanzioni e degli interessi previsti dalla misura.

Per presentare la domanda di adesione ci sarà tempo fino al 4 dicembre 2026. Le dichiarazioni potranno essere trasmesse attraverso posta elettronica certificata (PEC), e-mail oppure consegnate direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Manziana.

L’amministrazione comunale invita gli interessati a consultare la documentazione ufficiale pubblicata sul proprio sito istituzionale, dove sono disponibili le informazioni relative alla procedura e i moduli necessari per presentare la richiesta.

La proroga offre dunque un ulteriore margine di tempo a famiglie, cittadini e attività economiche per verificare la propria situazione e valutare l’adesione alla definizione agevolata.

Il termine ultimo resta fissato al 4 dicembre 2026, data entro la quale dovranno pervenire le dichiarazioni secondo le modalità indicate dal Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Manziana.