Atleti e appassionati di corsa protagonisti della manifestazione organizzata dalla Sea Runners. Il sindaco Mario Baccini dà il via alla competizione e rilancia l’impegno dell’amministrazione per nuove strutture sportive e la valorizzazione dei giovani talenti.

Fiumicino, sport e partecipazione a Villa Guglielmi: successo per il XVIII Trofeo Sant’Ippolito Green –

FIUMICINO – Una mattinata all’insegna dello sport, della partecipazione e della condivisione ha animato, domenica 25 ottobre, la suggestiva cornice di Villa Guglielmi, che ha ospitato la XVIII edizione del Trofeo Sant’Ippolito Green – Città di Fiumicino, appuntamento ormai consolidato nel panorama delle manifestazioni podistiche del territorio.

L’iniziativa, organizzata dall’A.S.D. Sea Runners con il patrocinio del Comune di Fiumicino, ha richiamato atleti e appassionati della corsa, offrendo un’occasione per vivere lo sport come momento di aggregazione, benessere e valorizzazione degli spazi cittadini.

La manifestazione ha previsto una prova competitiva e una non competitiva, entrambe sviluppate su un percorso complessivo di 6,3 chilometri, articolato in due giri da 3.150 metri.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è stata anche la presenza del sindaco Mario Baccini, che ha partecipato alla partenza della gara, dando simbolicamente il via alla manifestazione insieme agli atleti.

Un momento significativo, che ha ribadito l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le iniziative capaci di promuovere l’attività fisica e rafforzare il legame tra sport e comunità.

Alla cerimonia conclusiva di premiazione ha preso parte anche l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale per contribuire alla consegna dei riconoscimenti agli atleti.

Baccini: «Fiumicino guarda al futuro dello sport»

La manifestazione è stata anche l’occasione per ribadire gli obiettivi dell’amministrazione in materia di impiantistica sportiva e sostegno alle nuove generazioni.

Il sindaco Mario Baccini ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, evidenziando come appuntamenti di questo genere testimonino la vitalità del movimento sportivo locale.

Nelle dichiarazioni diffuse dal Comune, il primo cittadino ha sottolineato la volontà di proseguire lungo un percorso di crescita che prevede la realizzazione di nuovi palazzetti e la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di accesso allo sport per cittadini e atleti di ogni livello.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai giovani talenti del territorio, alle campionesse e ai campioni che rappresentano una risorsa importante per il futuro sportivo della città e che, secondo il sindaco, meritano strutture e spazi adeguati alle proprie capacità.

Sport, territorio e comunità: una giornata da valorizzare

La XVIII edizione del Trofeo Sant’Ippolito Green conferma il valore delle manifestazioni sportive come occasioni di incontro e partecipazione collettiva.

La scelta di Villa Guglielmi come scenario dell’evento ha contribuito a unire la dimensione agonistica alla valorizzazione di uno degli spazi più rappresentativi della città.

Al di là della competizione, l’appuntamento ha posto nuovamente al centro il ruolo dello sport nella vita della comunità, quale strumento di socializzazione, promozione di stili di vita sani e coinvolgimento dei cittadini.

Una manifestazione che, giunta alla sua diciottesima edizione, testimonia la continuità di un’iniziativa capace di mantenere vivo l’interesse per la corsa e per lo sport all’aria aperta.

Il Trofeo Sant’Ippolito Green si conferma così un appuntamento significativo per Fiumicino, dove la passione sportiva incontra la volontà di costruire una città sempre più attenta alle esigenze degli atleti, dei giovani e di tutti coloro che riconoscono nello sport un valore per la collettività.