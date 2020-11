Share Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto via social il Comune

Manziana, donati all’amministrazione comunale 3 termometri ad infrarossi –

Così in una nota diramata via social il Comune di Manziana: “Nelle prime ore di questa mattina la Sig.ra Monia Ederiferi, mamma di una bambina che frequenta la scuola primaria di Manziana, ha donato all’Amministrazione Comunaletre termometri ad infrarossi.”Reputo che nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ognuno di noi possa e debba fare la sua parte – ha dichiarato al momento della donazione la Sig.ra Ederiferi- In qualità di mamma, oltre che di cittadina manzianese e di farmacista, sono convinta che solo con piccoli e grandi gesti di reponsabilità sia possibile resistere a questo difficile momento. Così ho deciso di donare i rilevatori di temperatura da utilizzare al momento dell’accoglienza sugli scuolabus dei bambini, mettendo così a disposizione dell’Amministrazione Comunale uno strumento in più per tutelare i nostri piccoli e scongiurare possibili occasioni di contagio.”Colpito per la sensibilità dimostrata, il Sindaco Bruno Bruni ha rivolto parole di gratitudine alla Sig.ra Ederiferi: “La Signora Monia oggi ci ha fatto un duplice regalo: da un lato la donazione dei termometri che nei prossimi giorni metteremo a disposizione delle assistenti che ogni giorno lavorano sui nostri scuolabus; dall’altro l’esempio concreto di cosa significa vivere in maniera partecipe in una comunità. A nome della Cittadinanza tutta, La ringrazio sentitatamente per il pensiero che ha avuto e per le motivazioni che lo hanno sostenuto: questo suo gesto dimostra, infatti, che il nostro paese ha un tessuto sociale sano, che mette al primo posto la voglia di mettersi a disposizione e di essere d’aiuto e di supporto. Lo ripeto da mesi: da questa tunnel che nessuno di noi si aspettava di attraversare, si esce solamente con la sincera collaborazione di tutti. Forza Manziana e grazie ancora una volta alla Sig.ra Monia!”