Maltempo sul Lazio, la Protezione Civile emette allerta arancione: attesi temporali e fortificate raffiche di vento

ROMA / LAZIO – Un’ondata di intenso maltempo sta per investire l’intera regione. Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di livello arancione (criticità moderata per rischio idrogeologico e temporali) per diverse zone del territorio laziale.

Secondo le previsioni meteorologiche, il peggioramento comincerà a manifestarsi dalla tarda serata, con fenomeni diffusi che proseguiranno per le successive 18-24 ore.

Phenomeni previsti e zone interessate

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La criticità arancione riguarda in particolar modo i bacini costieri e le zone centro-meridionali della regione, dove si temono allagamenti, locali smottamenti e criticità nella rete di drenaggio urbano.

Raccomandazioni e misure di sicurezza

Le autorità locali e la Protezione Civile invitano tutti i cittadini alla massima prudenza e a seguire alcune fondamentali norme di comportamento: