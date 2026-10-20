Allerta meteo a Cerveteri, il Sindaco Gubetti: “Sarà una notte difficile, evitiamo spostamenti non necessari”



Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti raccomanda: “Sebbene nel nostro territorio l’allerta sia ancora di colore giallo, l’arancione del bacino Centro Sud della Regione Lazio richiede ulteriore attenzione”

“La Sala Operativa Regionale della Protezione Civile ha emesso per le prossime ore un’allerta meteo di forte intensità sul nostro territorio, con temporali e forti raffiche di vento. Sentito il Responsabile del servizio di Protezione Civile comunale Renato Bisegni, che ringrazio per la presenza costante e l’attenzione con cui monitora ogni aspetto del nostro territorio, i maggiori rovesci temporaleschi si verificheranno intorno alla mezzanotte. Sarà dunque una nottata difficile. Per questo, invito la cittadinanza a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari. Il Gruppo di Protezione Civile comunale sarà a disposizione per sopperire ogni situazione emergenziale”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che aggiunge:

“Sebbene nella zona più circoscritta al nostro territorio l’allerta sia di colore giallo, nel bacino del Centro Sud della Regione Lazio il colore di allerta è arancione, di un grado superiore: questo dunque, richiede massima attenzione. In queste ore, stiamo perlustrando il territorio ed effettuando attività di prevenzione presso tombini e caditoie, attività già svolta nelle scorse settimane e che ha dato i suoi frutti in occasione delle violente piogge dei primi giorni di ottobre. Intanto, a tutti, l’invito è quello di non avventurarsi in spostamenti non necessari ed urgenti nella nottata di oggi”.

Per emergenze, oltre al Numero Unico del 112, la Protezione Civile Comunale è operativa e risponde al numero 0687165164