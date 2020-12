Share Pin 5 Condivisioni

Notizia indigesta per i genitori dei piccoli che si chiedono perché la Asl o la scuola non abbiamo provveduto subito a comunicare la positività dell’insegnante così da evitare che i piccoli tornassero in classe

Maestra positiva al covid, natale in isolamento per 23 famiglie –

La maestra risulta positiva al covid-19 e per 23 famiglie si prospetta un Natale in isolamento.

Il fatto è successo a Dragona dove una supplente della scuola dell’infanzia Argento Vivo è risultata positiva al coronavirus a pochi giorni dal Natale, come riporta Canale 10.

Una notizia non digerita dai genitori dei piccoli che si sono chiesti perché la Asl non sia riuscita a comunicare entro l’orario di ingresso dei bambini la disposizione dell’isolamento.

O in alternativa perché la scuola non sia intervenuta in autonomia invece di far entrare i bimbi in classe per poi chiedere ai genitori, all’ora di pranzo, di andarli a prendere.

Secondo quanto si apprende, ora, l’amministrazione del Decimo Municipio sta effettuando delle verifiche per accertare che tutte le procedure siano state rispettate.