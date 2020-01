Condividi Pin 1 Condivisioni

”Questa Amministrazione ha fallito il suo mandato più delicato, più umano, più importante”

M5S Ladispoli: ”Tutte le problematiche del ‘Sociale’ – riceviamo e pubblichiamo

“Solo tre anni fa una nuova Amministrazione con lo slogan “Prima il sociale” prendeva il potere a Ladispoli.

Ora abbiamo capito a che cosa si riferivano: lo dovevano smontare per prima. E infatti:

– dopo tre anni non hanno assunto ancora 2 assistenti sociali e quando lo faranno saranno part time;

– anno dopo anno ci sono state continue diminuzioni di fondi economici, ascritti in bilancio, per i servizi;

– su 4 dipendenti andati in pensione ne è stato assunto uno solo;

– tutte le innovazioni operative introdotte sono andate perse poiché non c’è stata la possibilità di trasferirla ai nuovi opetatori;

– l’Ufficio di Piano e’ praticamente paralizzato con gravi danni per gli utenti;

– alcuni servizi del Piano di Zona, in particolare, la “disabilità gravissima” è in soffetenza mentre i fondi per “la vita indipendente” sono bloccati nonostante l’iter per individuare gli utenti con i relativi proggetti sia stato portato a termine;

– i ragazzi disabili del Centro Diurno Distrettuale di Via Aldo Moro saranno sfrattati per far posto ai Vigili Urbani che cambiano sede per la terza volta in pochi anni, a spese del contribuente, cioè tutti noi.

Questa Amministrazione ha fallito il suo mandato più delicato, più umano, più importante che era tutelare i più deboli”.

La nota del Movimento Cinque Stelle Ladispoli