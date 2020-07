L’incredibile storia di Fernando: sparisce dalla provincia di Roma, ritrovato dopo 8 anni

Condividi Pin 1 Condivisioni

Il ragazzo aveva 16 anni quando si allontanò da casa

Una storia incredibile, quasi da film, quella arrivata a un epilogo ieri sera nella puntata di “Chi l’ha Visto?”: Fernando Vasile era scomparso da Palombara Sabina nel 2012, quando aveva soltanto 16 anni. Fin da subito familiari e amici si erano attivati per ritrovarlo, ma nulla, sembrava letteralmente svanito. La svolta però è arrivata negli ultimi giorni: grazie a numerose segnalazioni, è stato identificato un clochard che girava con il suo cane per Genova, chiedendo l’elemosina ai passanti, del tutto somigliante a Fernando. Una volta arrivati nel capoluogo ligure, i familiari hanno subito riconosciuto il loro caro: Fernando è vivo e in buone condizioni.

Una storia a lieto fine che però lascia numerosi dubbi: cosa ha fatto il giovane negli ultimi 8 anni?

Di Alessandro Ferri