Un grande progetto di sviluppo che unisce Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano sotto il mantello dell’Ente Parco e col supporto della Regione Lazio

Lago di Bracciano, protocollo d’intesa tra i comuni che lo circondano –

Una giornata destinata a segnare un passaggio importante nella storia del comprensorio del Lago di Bracciano. Ieri mattina, 16 ottobre, nella prestigiosa cornice della Sala Conferenze del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, è stato presentato e sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione del Masterplan del Lago di Bracciano, un progetto di pianificazione territoriale sovracomunale che mette insieme, per la prima volta in un percorso organico e condiviso, le amministrazioni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, con il coordinamento dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

Non soltanto un documento di programmazione, ma soprattutto un patto politico e istituzionale per il futuro del territorio, con l’ambizione di superare i confini amministrativi e costruire una strategia comune capace di trasformare le straordinarie ricchezze del comprensorio in opportunità concrete di crescita, occupazione e benessere per le comunità locali.

Protagonista dell’iniziativa è stato l’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, che attraverso l’impegno del Commissario Straordinario Ivano Iacomelli ha saputo costruire le condizioni per un’intesa tra i tre Comuni rivieraschi, portando allo stesso tavolo i sindaci, le istituzioni regionali, le rappresentanze politiche e un ampio mondo di associazioni, forze civiche e realtà del territorio.

Un risultato che testimonia una nuova visione del ruolo dell’Ente Parco.

Non soltanto custode di un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, l’Ente Parco è anche soggetto promotore di sviluppo sostenibile, coordinamento istituzionale e valorizzazione delle identità locali.

La presenza dei tre sindaci, Marco Crocicchi per Bracciano, Angelo Pizzigallo per Anguillara Sabazia e Claudia Maciucchi per Trevignano Romano, ha rappresentato il segnale più significativo della volontà di intraprendere un percorso comune, mettendo al centro gli interessi dell’intero bacino lacustre.

Particolarmente importante l’intervento attraverso un video pre-registrato dell’assessore regionale Giancarlo Righini, che ha assunto l’impegno della Regione Lazio a sostenere finanziariamente il progetto.

Un passaggio fondamentale che conferisce concretezza all’iniziativa e apre la strada alla fase operativa di elaborazione del Masterplan.

Il sostegno regionale rappresenta il riconoscimento del valore strategico di una progettualità che punta a mettere in rete le risorse del territorio, attraverso una programmazione coordinata e di lungo periodo.

Il Lago di Bracciano e il suo comprensorio rappresentano uno dei territori più ricchi di potenzialità del Lazio.

Un patrimonio straordinario fatto di paesaggi naturali, biodiversità, borghi storici, testimonianze archeologiche, tradizioni culturali, produzioni agricole di qualità ed eccellenze enogastronomiche a chilometro zero.

Risorse che troppo spesso sono state valorizzate attraverso iniziative isolate e che oggi, grazie al Masterplan, potranno entrare in una visione complessiva e coordinata.

Turismo sostenibile, mobilità integrata, tutela delle acque, promozione delle produzioni locali, percorsi naturalistici, cultura, sport, accoglienza e servizi sono alcuni degli ambiti sui quali potrà svilupparsi la nuova pianificazione.

L’obiettivo è costruire un’identità territoriale forte e riconoscibile, capace di attrarre visitatori e investimenti, sostenere le imprese locali e offrire nuove prospettive alle giovani generazioni, senza compromettere il delicato equilibrio ambientale del lago.

La partecipazione istituzionale

La conferenza ha registrato una significativa partecipazione istituzionale e politica, con rappresentanti di differenti sensibilità e appartenenze, a testimonianza della capacità del progetto di raccogliere attenzione e interesse trasversali.

Dopo il saluto di benvenuto del Colonnello Dario Bovino, Comandante dell’Aeroporto di Vigna di Valle, il programma ha previsto gli interventi del Commissario Straordinario Ivano Iacomelli e dei sindaci Marco Crocicchi, Angelo Pizzigallo e Claudia Maciucchi.

Ampia anche la rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio, con Giorgio Simeoni (Forza Italia), Laura Cartaginese (Lega), Mario Luciano Crea (Lista Civica Rocca), Nazzareno Neri (Gruppo Misto), e Marietta Tidei (Italia Viva) che ha richiesto, nel futuro, di includere altri comuni di questo territorio.

Tra gli altri rappresentanti istituzionali inserito nel programma anche, Tommaso Martelli, Assessore del XV Municipio di Roma.

Molto apprezzato l’intervento di Margherita Eichberg, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Particolarmente significativa anche la presenza di associazioni, rappresentanti delle realtà civiche, operatori e cittadini, a conferma di quanto il futuro del Lago di Bracciano sia un tema sentito e condiviso dall’intera comunità.

La sottoscrizione del protocollo costituisce il primo passo di un percorso che dovrà tradursi in progetti, interventi e opportunità concrete.

Il Masterplan nasce infatti con l’obiettivo di superare la frammentazione delle iniziative e favorire una pianificazione condivisa, nella quale ciascun Comune possa valorizzare la propria identità all’interno di una strategia territoriale unitaria.

L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento e impulso, favorendo il dialogo tra le amministrazioni e il coinvolgimento delle comunità locali.

La sfida è trasformare tre realtà amministrative e un patrimonio ambientale comune in un’unica grande opportunità di sviluppo.

Una sfida che, grazie alla volontà politica espressa dai sindaci, all’impegno della Regione Lazio e alla capacità di raccordo dell’Ente Parco, da oggi può contare su un primo importante strumento condiviso.

A fare da filo conduttore della giornata, le parole di Eleanor Roosevelt, scelte per accompagnare la presentazione del progetto:

«Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni».

Un messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa: immaginare insieme il futuro del Lago di Bracciano e lavorare, concretamente, per realizzarlo.