La carica dei tifosi: saranno in 300 per una gara per spingere i Cervi alla vittoria

Cerveteri, al Galli è big match contro il Capranica –

Domenica alle 11.00 al Galli il Cerveteri affronta l’inseguitrice Capranica.

I Cervi vogliono riscattare la sconfitta di Campagnano e quindi saranno pronti a una gara che nasconde mille insidie, oltre al fatto che l’avversario è uno dei più quotati del girone.

La squadra viterbese è stata costruita per i piani alti, mentre gli etruschi hanno, come dichiarato dal club, l’obiettivo della salvezza.

Per la gara del Galli, mister Ranieri deve fare a meno di Ardel e Piscitelli fermati per un turno, con il portiere. Ciaccia in forse per un problema muscolare, dopo un intervento nella gara di coppa Italia.

“Troveremo una squadra molto quadrata, forte in generale – dice il DS Oberdan Maria Scotti –. Loro sono sicuramente un organico completo, con importanti individualità. Noi stiamo tenendo il passo, credo con dei risultati oltre le attese”.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni.