Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, terminati i lavori a Pozzo Statua. Erogazione idrica verso la normalizzazione

L’Amministrazione comunale rende noto che è appena terminata la riparazione del guasto a Pozzo Statua. L’erogazione idrica nella zona dei Monteroni tornerà alla normalità nel giro di un paio d’ore mentre nel resto della città durante la notte.

Si consiglia, quando il flusso sarà tornato normale, di far scorrere per un po’ l’acqua prima di utilizzarla.

“Si è trattato di un guasto molto importante – ha detto il consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti che ha seguito personalmente i lavori – che ha impegnato duramente i tecnici di Flavia Servizi che hanno lavorato ininterrottamente da ieri sera. Il guasto sul cavo dell’alta tensione ha provocato danni al trasformatore del pozzo. Una grande difficoltà è stata reperire i pezzi di ricambio in questo particolare momento di emergenza sanitaria. L’Amministrazione comunale ringrazia i tecnici di Flavia Servizi per il grande impegno profuso in questo intervento”.