Movimento 5 Stelle: “abbiamo portato a casa un risultato eccellente per la cittadinanza”

Ladispoli si dota del Regolamento per il Referendum Consuntivo Cittadino –

Forte entusiasmo in casa Cinque Stelle per l’approvazione ieri in consiglio comunale del Regolamento per il Referendum Consuntivo Cittadino.

“I cittadini – scrivono – avranno a disposizione un istituto che permetterà loro di dissentire ed eventualmente ribaltare qualsiasi decisione dalla quale non si sentano rappresentati o tutelati”.

Antonio Pizzuti Piccoli, Presidente della Commissione Affari Istituzionali, commenta: “Si tratta di un lavoro corale a cui hanno preso parte tutti i membri rappresentanti dei partiti in consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione, lavorando in modo costruttivo e positivo”.

“Pur mantenendo le nostre diversità di vedute – conclude – siamo riusciti a costruire una proposta univoca grazie all’impegno di tutta la commissione”.