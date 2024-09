Ladispoli, sabato sera musica sotto le stelle grazie alla Banda dell’Arma Aeronautica

Conferito al Sindaco Grando il titolo di socio onorario dell’Associazione Arma Aeronautica

di Marco Di Marzio

Musica sotto le stelle, grazie alla Banda dell’Arma Aeronautica, organizzato a Ladispoli nella serata di sabato 21 settembre 2024.

Condotto dal Maggiore Franco Di Antonio e da Giuliana Mariani, tutto si è svolto a partire dalle ore 19:30 in una Piazza Rossellini gremita, sia per i posti a sedere che per quelli in piedi.

Organizzato in occasione del Raduno Regionale dell’Arma Aeronautica, svoltosi a Ladispoli dal 20 al 22 settembre, a condurre il prestigioso gruppo musicale, in rappresentanza del corpo d’armata è stato il Direttore M° Leofranco Cammarano.

La Banda Musicale dell’Aeronautica Militare venne costituita con decreto ministeriale il 1° Luglio 1937 e fu tenuta a battesimo dal M° Pietro Mascagni, alla cui presenza venne effettuato il primo concerto. Il primo maestro che la diresse fu Alberto Di Miniello, allievo di composizione di Ottorino Respighi, che nel 1935 risultò vincitore del concorso per direttore del Corpo Musicale della Regia Aeronautica. Sua è la Marcia d’Ordinanza dell’Aeronautica Militare. La Banda é costituita da professionisti, diplomati presso i conservatori italiani. Vi si accede per concorso pubblico per il Servizio Permanente Effettivo. Dal 1937 la Banda svolge un’intensa attività compiendo tournée in tutto il mondo. Vanno ricordati i concerti tenuti a New York (Juliard School), Buenos Aires (teatro Colisseum), S.Paolo del Brasile e Rio De Janeiro (teatri d’opera), Chicago (teatro d’opera), Amburgo (Musikhalle), Monaco di Baviera, Sleswig-Holstein Musik Festival, Berlino, Lipsia (Gewandhaus), Lussemburgo, Ankara, Teatro dell’Opera di Roma, S.Carlo di Napoli, alla Scala di Milano e ancora Belgio, Francia, Olanda, Danimarca, Svezia, Bulgaria, Turchia, Spagna ecc. Oltre ai concerti la Banda svolge i suoi compiti istituzionali che si possono così sintetizzare: – servizio d’onore al palazzo del Quirinale in alternanza con le altre bande militari; – partecipazioni alle cerimonie più significative della Forza Armata. Dal Dicembre 2022 la Banda Musicale dell’A.M. è diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano.

Per la circostanza, i brani intonati per la serata sono stati: “Marcia d’Odinanzza, dell’A.M.” di Alberto Di Miniello; “Rapsodia Ungherese n.2”, di Franz Liszt (arr.Theodore Moses Tobani); “Theatre music”, di Phillip Sparke; “Cinema Paradiso“, di Ennio Morricone (elab. P.L. Cammarano); The Saint and the city”, di Jacob de Haan; “Glen Miller in concert”, di Glen Miller (arr. Paul Murtha); “ABBA Gold – Greatest Hits” (arr. Ron Sebregts); “Il Canto degli Italiani”, di Michele Novaro – Goffredo Mameli.

Durante la serata, alla presenza dei Presidenti nazionale, regionale e cittadino dell’Associazione Arma Aeronautica, Giulio Mainini, Josè J. Skof e Stefano Visione, conferito al Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando il titolo di socio onorario dell’Associazione Arma Aeronautica.