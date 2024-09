Aperto con l’intervento introduttivo dell’Assessore Frappa, l’incontro si è sviluppato poi in due parti, la proiezione del film “La Chiocciola” e successivamente il dibattito con i Dottori Migani e Paoloni

Ladispoli, riuscito in Biblioteca l’incontro dedicato al fenomeno “Hikikomori” –

di Marco Di Marzio

A Ladispoli riuscito l’incontro dedicato all’approfondimento del fenomeno, ancora poco conosciuta, dell’Hikikomori.

Come preannunciato dal relativo comunicato stampa prodotto dall’Amministrazione Municipale, l’incontro si è svolto nella mattinata di oggi presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”.

Di fronte ad una buona partecipazione di pubblico, l’evento si è aperto con l’intervento introduttivo dell’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, la quale ha illustrato a tutti i presenti le ragioni di tale iniziativa.

Patrocinato dal Comune di Ladispoli, in collaborazione con l’Associazione “Ikikomori Italia Genitori”, l’incontro si è sviluppato poi in due parti, la proiezione del film “La Chiocciola” diretto da Roberto Gasparro, successivamente l’apertura di un dibattito con la Dottoressa Giulia Migani e il Dottor Marco Paoloni in rappresentanza dell’associazione.

Anticipato nel comunicato media trasmesso nei giorni scorsi, il momento si è poi concluso con l’impegno dei partecipanti di continuare l’opera di sensibilizzare al tema, progettando nuove opportunità di confronto in tal fine.