L’evento, svoltosi sabato 24 agosto con il Patrocinio del Comune, è stato curato dall’Associazione Volanti Storici Ladispoli

di Marco Di Marzio

Ladispoli, per una sera “i migliori anni” invadono Viale Italia grazie al mondo delle quattro ruote

Attraverso il mondo delle quattro ruote, i “migliori anni” tornano ad essere vissuti per una serata di tarda estate grazie all’impegno e alla passione espressi nell’arte della conservazione.

Organizzato dall’Associazione Volanti Storici Ladispoli, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e diversi sponsor, presso la città balneare di cui il gruppo ne prende il nome, nella giornata di sabato 24 agosto 2024 si è infatti svolto il 2° raduno di auto d’epoca.

Con appuntamento in Piazzale Luigi Onofri e destinazione in Viale Italia, a partire dalle ore 21 marchi, telai e motori degli anni ’50, ’60, ’70, ’80 e ’90 italiani ed esteri hanno dato lustro della propria storia esibendosi in uno dei luoghi più significativi del territorio, il centro cittadino, rappresentato dalla sua strada più importante.

Oltre 50 i veicoli messi a disposizione per l’evento, curato in ogni minimo dettaglio organizzativo rivolto all’ottenimento del successo da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, creatori dell’associazione, di nuova costituzione, citata in apertura di articolo.

Risultato della manifestazione, tutti pazzi per le vetture del passato: come dimostrato dai molti curiosi che, passeggiando nel dopocena e sfruttando anche la contemporanea circostanza generata dall’esibizione in Piazza Rossellini di Giancarlo Giannini, sostando per un attimo, dando sfogo a curiosità e foto ricordo, hanno esternato sentimenti di ammirazione per lo spettacolo osservato dinnanzi ai propri occhi.

Mediante la febbre del collezionismo di elementi rari, capaci di generare ricordi in tutta la loro profondità, si continua dunque nell’opera della riscoperta della memoria storica, questa volta fatta di leggerezza, felicità, condivisione ed un pizzico di buona follia.